Kürşad Zorlu’dan Meclis’teki Öcalan sloganlarına tepki: “Kabul edilemez”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, bir dizi program kapsamında Kocaeli’ye geldi.

Zorlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Programa Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.



"PROVOKASYONA ASLA İZİN VERİLMEMELİ"



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, Meclis’te yaşanan olaylara ilişkin, sloganları doğru bulmadıklarını ve kabul edilebilir görmediklerini söyledi.



TBMM'nin milletin ortak sesi ve vicdanının buluşma noktası olduğunu söyleyen Zorlu, terörsüz Türkiye sürecini dayanışma ruhu içinde ilerletmeye gayret ettiklerini, ancak bu söylemlere dikkat edilerek provokasyona izin verilmemesi gerektiğini belirtti.



Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeye vurgu yaparak, “AK Parti grubu olarak milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeden, doğudan batıya 86 milyon vatandaşımızın birlik ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.