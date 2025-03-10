Kurşun yağmuruna tutulmuştu: Berke yan bakma kavgasında cinayete kurban gitmiş

"OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI"



Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, ateş açılan araçta bulunan Berke Yüce’nin arkadaşı B.K.’nin ifadesine başvurdu.



Olaydan yara almadan kurtulan B.K. ifadesinde, öldürülen Berke Yüce ile birlikte otomobille gezdiklerini, bu sırada ekmek almak için bir fırına girdiğini dışarı çıktığında kapıda duran bazı kişilerle yan bakma yüzünden tartıştığını anlattı.



Tartıştığı kişilerden birinin silahını çıkararak doldur boşalt yaptığını anlatan B.K., "Biz daha sonra oradan ayrıldık; ancak bir otomobil tarafından takip edildiğimizi fark ettik. Kısa süre sonra o otomobilden bize ateş açıldı. Arkadaşımın vurulduğunu fark edince onu hastaneye götürdük." dedi.