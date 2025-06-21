Kurt, ağıldaki sürüye daldı, ölü taklidi yapan koyun kurtuldu
Diyarbakır'da ağıla dalan kurt, koyunlara saldırdı. Ölü taklidi yapan bir koyun ise kurdun saldırısından kurtuldu.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Özyar Mahallesi’nde bir kurt ağıldaki sürüye daldı.
Kurt, sürüden gözüne kestirdiği koyunu kaptıktan sonra duvarın üstünden çıkartmaya çalıştı.
Koyunu çıkartamayan kurt, daha sonra geldiği gibi gitti.
ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI
Öte yandan Koyun, bu sırada ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Koyunun ölü taklidi yaptığı anlar
Ayaklanan koyun, tekrar sürünün yanına geldi.
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