Kurt, ağıldaki sürüye daldı, ölü taklidi yapan koyun kurtuldu

Diyarbakır'da ağıla dalan kurt, koyunlara saldırdı. Ölü taklidi yapan bir koyun ise kurdun saldırısından kurtuldu.

Kurt, ağıldaki sürüye daldı, ölü taklidi yapan koyun kurtuldu

’ın Çınar ilçesi Özyar Mahallesi’nde bir kurt ağıldaki sürüye daldı.

Kurt, sürüden gözüne kestirdiği koyunu kaptıktan sonra duvarın üstünden çıkartmaya çalıştı.

Koyunu çıkartamayan kurt, daha sonra geldiği gibi gitti.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI

Öte yandan Koyun, bu sırada ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Kurt, ağıldaki sürüye daldı, ölü taklidi yapan koyun kurtuldu - 1 Koyunun ölü taklidi yaptığı anlar

Ayaklanan koyun, tekrar sürünün yanına geldi.

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