"Kürt kadın" fıkrasına soruşturma başlatıldı, Rahmi Koç özür diledi

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, iş insanı Rahmi Koç tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçu kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Bahsedilen fıkra, bir doktor ile Kürt kadını arasında geçtiği ileri sürülen diyalogu konu alıyordu.

AKIN GÜRLEK: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." dedi.

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur." ifadelerini kullanan Gürlek, "Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Gürlek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

RAHMİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ

Rahmi Koç, Koç Holding'in sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklama yaptı.

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum." ifadelerini kullanan Koç, "Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim." dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada toplumun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü kimliği veya cinsiyetinin aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamayacağını söylemişti.

İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımların nefret söylemi doğuracağını vurgulayan Çelik, “'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." ifadesini kullanmıştı.

“ASLA MAZUR GÖSTERİLEMEZ”

Çelik, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez.”

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Koç'un Kürt bir kadın ile doktor arasından geçtiğini iddia ettiği konuşması tepkilere neden olmuştu.