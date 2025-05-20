Kurt popülasyonundaki artış Kangal köpeğine talebi arttırdı

İçgüdüleri, sürü yönlendirme becerileri ve daha birçok özelliği bulunan Kangallar, İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinden de yoğun talep görüyor.

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak bilinen Kangallar, birçok farklı bölgeden talep ediliyor.

Artan kurt popülasyonuna karşı hayvan sürülerini koruyan "Anadolu Aslanları", bu alanda en iyisi olarak biliniyor.

"İKİSİ DE ÇOK ZEKİ HAYVANLAR"



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kangal köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen şunları kaydetti:

"Yurt içinde de ciddi manada Kangal köpeklerimiz talep görmektedir. Baharın kendini göstermesiyle yaylacılık başladı. Doğu bölgelerinde kurt sürülerinin çoğalması ile birlikte yurt içinden de büyük talepler bulunmaktadır. Kurt akıllı ve zeki bir hayvandır. Kangal köpeği de aynı onun gibi zeki ve akıllı bir hayvandır. İki zeki hayvan birbiriyle mücadele ediyor.



"KURT POPÜLASYONU ÇOĞALDI"

Son yıllarda kurtların popülasyonu oldukça çoğaldı. Önceden 6'lı, 7'li kurtlar görülürdü ama şimdi 17'li 20'li kurtlardan bahsediyorlar. Dolayısıyla Kangal köpeğine gerçekten ciddi manada ihtiyaç duyuyor çiftçilerimiz. Haliyle de kangal köpeklerine talep oldukça yüksek oldu. Genelde hayvancılığa müsait olan illerimizden talep geliyor. İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden talepler iletiliyor."