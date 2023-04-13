Kurt saldırısına uğrayan kadın: Önce yüzümü ısırdı

Erzurum'da kurt saldırısına uğrayan Destegül Uğurlu'nun hastanede tedavisi devam ediyor.

Saldırının ardından ilk kez konuşan Destegül Uğurlu, "Hayvanlara su verip ahırdan çıkarken karşılaştığım kurt beni önce ağzımdan sonra kollarımdan tuttu." dedi.

Yardım için bağırdığı ve o sırada köpeklerin havlaması üzerine kendini kurdun bıraktığını dile getiren Uğurlu, "Benden sonra da köyde üç kişiye ve karşısına çıkan hayvanlara da saldırmış. Şu an ağrılarım var ama iyiyim. Ameliyattan sonra yiyip, içmeye ve konuşmaya başladım. Kabus dolu bir andı." diyerek saldırıyı özetledi.

"HASTAMIZ KUDUZ DEĞİL"

Hastanın doktoru, sağlık durumuna ilişkin bilgi verirken yanak ve dudağında ciddi yaralanmanın olduğunu dile getirdi. Köpeğin kuduz ihtimaline karşı da hastanın yarasına kuduz hemoglobini uygulandığını dile getiren doktor, "Ardından da aşılarına başlandı. Kurdun kuduz çıkmasına rağmen hastamız kuduz değil." dedi.

Uğurlu'nun iki ya da üç gün sonra taburcu olabileceği belirtildi.

KÖYDEKİ TÜM HAYVANLAR AŞILANDI

Mahalleli, 4 kişiyi yaralayıp kaçan kurdu bir mağarada kıstırıp öldürdü.

Kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerinde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri tarafından kurdun ısırdığı bir at ile 90 kedi ve köpek aşılandı. 780 baş büyükbaş hayvanın aşılanma çalışması da devam ediyor.