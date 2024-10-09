Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin serbest bırakıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Partili Kurtalan Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheli, "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerden DBP İlçe Başkan Yardımcısı Sultan Yorulmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla, diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.