Kurtalan’da bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bisikletten düşen çocuk, ağır yaralandı.

Kurtalan’da bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bir sitenin önünde bisikletiyle süratle ilerleyen bir , dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu ve müşahede altına alındığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...