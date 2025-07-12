Kurtarıcı araç alev topuna döndü
Adıyaman’ın Besni ilçesinde üzerinde traktör römorku bulunan kurtarıcı kamyonette yangın çıktı.
Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyü köy evleri konutları yakınlarında Danyal E. yönetimindeki kurtarıcı araç, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi.
Sürücü, bu durum karşısında aracı yol kenarına çekti. Dumanlar kısa sürede yerini aleve bıraktı.
112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında kurtarıcı yanarken, üzerindeki römork de zarar gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Adıyaman Besni