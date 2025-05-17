Kurtlar çiftliği girdi: 92 kuzu telef oldu

Ankara’da bir çiftliğe giren kurtlar, sürüye saldırarak 92 kuzuyu telef etti.

Kurtlar çiftliği girdi: 92 kuzu telef oldu

’nın Haymana ilçesinde İshak Yavuz’a ait bir çiftliğe gece saatlerinde giren kurtlar, kuzulara saldırdı.

Sürüdeki 153 kuzudan 92’si telef oldu. Sabah saatlerinde kuzularının telef olduğunu gören Yavuz, durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili tutanak tutulduktan sonra belediye ekipleri tarafından telef olan hayvanlar gömülerek, bölge güvenli hale getirildi.

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