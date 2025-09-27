Kurtlardan kaçarken göle düştü

Elazığ’da kurtlardan kaçarken Keban Baraj Gölü’ne düşen dağ keçisini balıkçılar tekneyle kurtardı.

Olay, Ağın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurtlardan kaçan dağ keçisi Keban Baraj Gölü’ne düştü. Bu sırada teknesiyle balık tutan Ağın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Uğur Selçuk, keçinin çırpındığını gördü. Selçuk, zaman kaybetmeden teknesini hayvanın yanına yönlendirdi. Suya düşerek bitkin düşen keçiyi tekneye alan Selçuk, uzun uğraşların ardından hayvanı güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.