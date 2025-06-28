Kurtulmaya çalışırken canından oldu: Vinç operatörünün feci ölümü
Erzurum’da devrilmekte olan vinçten kurtulmaya çalışan operatör aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Erzurum’da bağlı Yakutiye ilçesinde vinç operatörü olarak çalışan 35 yaşındaki Ömür Erdem Dadak, vincin devrileceğini fark ettiği anda kendini araçtan attı.
Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Ömür Erdem Dadak Dadak, hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin sevk edildiği kaza yerinde vincin altından çıkarılan operatörün cansız bedeni, görevlilerin incelemesi sonrasında ambulansla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
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