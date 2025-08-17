Kurtulmuş 17 Ağustos'ta yaşamını yitirenleri andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri andı.

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acısı, aradan geçen onca yıla rağmen yüreklerimizde hala taptaze." diyen Kurtulmuş, "O kara günde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın." temennisinde bulundu.