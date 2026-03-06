Kurtulmuş: BMGK'nin New York'taki bir kafeden farkı kalmadı

Uluslararası kuruluşlarının etkisiz, uluslararası sistemin kuralsız ve düzensiz hale geldiğini söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler'i eleştirdi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen rektörlerle iftar programında yaptığı konuşmada, dünyanın içinden geçtiği süreci "orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönem" olarak tanımladı.

"Böyle bir kötü döneme, dünya belki asırlar boyunca gelmemişti. Dolayısıyla bu sürecin, yakın dönemde daha iyiye doğru gitmesiyle ilgili emareler ortada yoktur." diyen Meclis Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti: "İran'a saldırı oluyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplandı mı toplanmadı mı kimsenin umurunda bile değil çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'taki bir kafeden farkı kalmamıştır.

Kurallar yerle bir oluyor, terminoloji, hepsi berhava oluyor. Kural bazlı uluslararası sistem diye yıllardır konuşulan sistem, kuralın değil gücü olanın istediği şekilde yönlendirdiği bir arena haline dönüyor."

"BİR KERE DÜŞMEYE GÖR"

Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada çok dikkatli olması, ayaklarını yere sağlam basması ve 86 milyonun kenetlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Bu düzensiz, kuralsız dünya, düşenin ayağa kalkamayacağı bir dünya haline gelmektedir. Onun için eskiler der ya, 'Bir kere düşmeye gör.' Biz Türk milleti olarak düşmeyeceğiz, ayakta kalacağız, hep beraber Allah'ın izniyle dünyanın en büyük milletlerinden birisi olacağız. Bu sistemsizlik durumu, yeni bir safhaya doğru da gidiyor. Sadece terminoloji değişmiyor, algıya dayalı yalanlar üzerinden ve çifte standartlar üzerinden yeni bir dünya yapılanmasına gidiliyor. Eskiden vekil örgütlerden bahsederdik, şimdi vekil devletler üzerinden dünyada siyaset yapılandırılmaya çalışılıyor.

İsim vermeyeceğim ama kendisini çok büyük zannettiğimiz bir ülkenin, Orta Doğu'daki küçük bir ülkenin vekili haline geldiği de maalesef kimsenin gözünden kaçmıyor. Böyle bir dünya olmaz. Bu kadar kuralsızlık, gücü elinde bulunduranın insanları ezip geçtiği bir dünya kabul edilemez. Dünyanın her yerinde de bu gidişata karşı vicdan ve insaf sahiplerinin sesi, Allah'a şükür yükselmeye başlıyor."