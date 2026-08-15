Kurtulmuş: Çerçeve yasanın üç sigortası var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , MÜSİAD'ın Bakırköy'deki merkezinde Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından "Terörsüz Türkiye " temasıyla düzenlenen 17. Milli İrade Buluşması'nda konuştu.

Kurtulmuş, çatışma çözümleri uygulamalarında hep bir üçüncü gözün bulunduğunun altını çizerek, "Bir tarafta örgüt, bir tarafta devlet, bir de başka bir devlet ya da başka bir uluslararası kuruluş üçüncü göz olarak süreci kontrol eder. Bizim örneğimizde üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz de birinci göz de bizatihi milletin kendisidir ve milletin temsilcileridir. Ümit ediyorum, aradan yıllar geçtikten sonra Türkiye'deki bu çaba, bütün uluslararası ilişkiler okullarında, kamu yönetimiyle ilgili üniversitelerde çatışma çözümlerinin halledilmesi bakımından bir ders olarak okutulacaktır. Onun için diyoruz ki bu model, Türkiye modelidir." diye konuştu.

KURTULMUŞ: YASANIN ÜÇ SİGORTASI VAR

"Başından itibaren şunu söyleyeyim. Bu asla bir partinin ya da iktidarın meselesi değil, bu Türkiye'nin meselesidir, bütün partilerin meselesidir. Eğer bir başarı olacaksa buna güç, kuvvet, destek veren herkesin başarısı olacaktır." diyen Kurtulmuş, geçen hafta Meclis'ten geçen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un üç sigortasının bulunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Herhalde dünyada hiçbir çatışma çözümünde bir devlet, işini yaparken kendisini bu kadar garantiye almamıştır. Üç sigorta var. Hiçbirisinin atlanması mümkün değil. Yani örgüt silahını bırakıyormuş gibi yaparak silahlarını bırakmadığı süre içerisinde bu yasanın kapsamından istifade edilmesi mümkün değil." dedi.

SİLAH BIRAKMAYAN YASADAN YARARLANAMAYACAK

Yasanın geçici olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, PKK, PYD ve KCK haricindeki örgütlerin düzenlemeden yararlanamayacağını belirtti.

Kurtulmuş, yasanın yürürlüğe girdiğinin tespit edilmesinin ardından altı aylık süre verileceğini belirterek, bu süre içinde silahlarını bırakan ve örgütsel faaliyetlerinden vazgeçen örgüt mensuplarının düzenlemeden yararlanabileceğini söyledi.

“İMRALI DAHİL ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YARARLANAMAZ”

Kurtulmuş, "Bir başka soru çok sık soruluyor. Yasada çok net bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen bunu suistimal ediyorlar. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisinin, bu haliyle yasadan yararlanması mümkün değildir." diye konuştu.

“BU YASAYLA HER ŞEY BİTECEK DEĞİL”

Kurtulmuş, Türkiye'nin terör nedeniyle büyük ekonomik ve insani kayıplar yaşadığını belirterek, yasanın tek başına bütün sorunları çözmeyeceğini söyledi.

"Amaç terör örgütünün silahlarını bırakması ve kendisini tasfiye etmesidir." diyen Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı raporun sürecin kapısını araladığını, çıkarılan yasanın ise bu kapıyı sonuna kadar açtığını belirtti.

“NE AYRILIKÇI NE DE AYRIMCI SÖZE YER VAR”

Kurtulmuş, Türkiye'de terör ve ayrılık söylemlerinin geride kalacağını belirterek, "Bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur." dedi.

Kardeşlik ve toplumsal bütünleşme vurgusu yapan Kurtulmuş, insanların ötekileştirilmesine ve ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesine karşı olduklarını söyledi.

“BÜTÜN ŞARTLAR ÜST ÜSTE GELDİ”

Gelecek dönemde sürecin tamamlanmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, "Bütün şartlar üst üste geldi, çok şükür bu noktaya kadar geldi. Bunun kıymetini bilmek lazım." dedi.

Kurtulmuş, sürece karşı içeride ve dışarıda girişimlerde bulunabilecek odakların bulunduğunu savunarak, "467 oyla yasanın kabul edildiği günün akşamı kim bilir hangi ülkedeki, hangi enstitüde masaların üstüne haritalar konuldu ve yeniden bir ayrılık senaryosu nasıl yazılır, bunların çalışmaları başladı. Buna fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.