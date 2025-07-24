Kurtulmuş ile Özel görüştü

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Kurtulmuş ile Özel görüştü

Terörsüz süreci için Meclis çatısı altında komisyon kurulması için çabalanıyor.

Meclis Başkanı siyasi partileri ikinci kez ziyaret ediyor.

Başkanı Numan Kurtulmuş bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İkilinin görüşmesi 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından komisyon sürecinin şekillenmesi ve Kurtulmuş'un siyasi partilerden üye sayısı istemesi bekleniyor. 

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