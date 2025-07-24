Kurtulmuş ile Özel görüştü

Terörsüz Türkiye süreci için Meclis çatısı altında komisyon kurulması için çabalanıyor.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri ikinci kez ziyaret ediyor.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İkilinin görüşmesi 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından komisyon sürecinin şekillenmesi ve Kurtulmuş'un siyasi partilerden üye sayısı istemesi bekleniyor.