Kurtulmuş-Kalın görüşmesinde tarih ve saat belli oldu

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya girildi.

Terör örgütü PKK, cuma günü silah bırakmaya başlıyor.

İmralı'dan Kandil'e yeni çağrının yer alacağı bir görüntülü mesaj da gönderilecek. Mesajda gerekli mekanizmaların kurulması ve silah bırakma sürecinin işletilmesi çağrısı olacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

Kalın bugün Bağdat'ta temaslar bulunuyor.