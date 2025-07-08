Kurtulmuş-Kalın görüşmesinde tarih ve saat belli oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelecek.

Kurtulmuş-Kalın görüşmesinde tarih ve saat belli oldu

Terörsüz sürecinde kritik bir haftaya girildi.

Terör örgütü PKK, cuma günü silah bırakmaya başlıyor.

İmralı'dan Kandil'e yeni çağrının yer alacağı bir görüntülü mesaj da gönderilecek. Mesajda gerekli mekanizmaların kurulması ve silah bırakma sürecinin işletilmesi çağrısı olacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı da yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

Kalın bugün Bağdat'ta temaslar bulunuyor.

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