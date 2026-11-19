TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Meclis'te Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulacak İzleme Komisyonu hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"- TBMM'de İzleme Komisyonu kurulmasına ilişkin çalışmalarda artık son noktaya geldik. Devlet ve millet olarak başından itibaren son derece dikkatli, titiz ve demokratik olgunluk içerisinde bir süreci bugüne kadar büyük bir başarıyla getirdik.

- Terörsüz Türkiye meselesi, ne siyasi risk olarak görülebilecek bir mesele ne de siyasi rant olarak görülebilecek bir meseledir. Bir devlet projesi olarak yürütülmüş, büyük bir destek görmüştür.

- Meselenin buraya kadar başarıyla getirilmiş olmasının en önemli nedenlerinden birisi; bu meselenin TBMM'de çok geniş bir katılımla ele alınarak belli bir noktaya ulaştırılmış olmasıdır. 2025 yılında başladığımız komisyon çalışmalarında sadece siyasetçiler görüş beyan etmemiş, Türkiye'nin bütün farklı kesimleri bir araya gelerek komisyonda TBMM'nin tutanakları altında kaydedilen görüşlerini ifade etmişler, bir rapor ortaya konulmuştur. Rapor, kabul edilmiştir.