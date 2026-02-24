Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret etti. "Terör gündemden çıkacak"

SON ZİYARET DEM PARTİ'YE: “TARİHİMİZİN EN AĞIR MESELESİ ÇÖZÜLECEK”



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün son ziyaretini DEM Parti'ye yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.



Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.



Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine verdiği destek nedeniyle DEM Parti'ye teşekkür etti.



Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin en ağır meselesinin çözülmesi; silah, terör ve şiddet meselesinin çözülmesi için tarihi bir eşiğin aşıldığını söyledi. Kurtulmuş şunları kaydetti: “Meclis komisyonu neredeyse ittifakla aldığı karar sonucunda rapor ortaya konulmuş ve raporun uygulanması içinde TBMM Genel Kurulu görev alacaktır. Öncelikle bu meselenin çözülebilmesi için karşılıklı iyi niyetin, samimi ve açık yürekliliğin fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Hem silahların bırakılması hem örgütün feshedilmesi hem de silah bırakan örgüt elemanlarının toplumla bütünleşmesinin sağlanması için çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacaktır. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız ve çözüme yakın olduğumuz noktada siyaset olarak üstümüze düşeni yapacağız. Herkesin kendi yankı odasında konuşmasından daha değerli olan şey, herkesin ortak olarak ülkemizin geneline dönük olarak söz söylemesidir. Ben bunun da rapor ile birlikte başarıldığını düşünüyorum.”



BAKIRHAN: YALNIZCA BUGÜNÜ DEĞİL ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILI DA KURTARABİLECEK BİR MESELE



Kurtulmuş’un ardından konuşan Tuncer Bakırhan, "Rapora ilişkin müştereklerimiz ve katılmadığımız başlıklar vardı. Onları da Sayın Başkanı'nın söylediği gibi açık bir şekilde kamuoyu ile paylaştık ve rapora da ekledik. Bunlar raporun önemsiz olduğu anlamına gelmez aksine TBMM'de ilk defa grubu bulunan 5 parti çeşitli konularda bir mutabakat sağladı. Biz bunu önemsiyoruz. Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma zamanı değil tam tersine bu müşterekleri büyütmek ve Türkiye demokrasisinin önünü açarak 100 yıllık bir meseleyi çözmek gibi tarihi bir sorumluluk üzerimizde duruyor. Kürt meselesinin çözümü aslında ülkemizin yalnızca bugününü değil önümüzdeki 100 yılını kurtarabilecek bir meseledir" dedi.

SÜREÇ İÇİN “KOD YASA” HAZIRLIĞI

Süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeler konusunda AK Parti ve MHP'de yoğun bir çalışma da var.

PKK’lıların entegrasyonu yani eve dönüşleri için müstakil ve geçici bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor.

NTV’nin edindiği bilgiye göre kurmaylar, düzenleme için KOD kanun nitelendirmesinde bulunuyor. Düzenlemeye göre, PKK’lılar silah kullanmış, kullanmamış, gibi tek tek tarif edilecek, suçun biçimi, ağırlığı, etkisi gibi tanımlar düzenlemede yer alacak.

PKK’lıların eve dönüşleri için hafif suçlardan ağır suçlara doğru yol alınacak. Kurmaylar, kesinlikle genel bir tarif olmayacağına vurgu yapıyor.

Yenilenmesi planlanan ceza infaz düzenlemesinde suç ayrımı yapmadan, “Koşullu Salı vermeden yararlanamaz” ifadesinin kaldırılması da planlanıyor. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların umut hakkından faydalanmasının önünü açıyor.