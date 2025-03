Kurtulmuş: Siyasi partilerimize tarihi sorumluluklar düşüyor

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programında yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye hedefinin son günlerde Türkiye'nin gündeminin en önemli maddesi olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Herkeste olumlu havanın oluşmasına vesile olan terörsüz Türkiye sürecinin bir an evvel bütün kısımlarıyla birlikte tamamlanarak, Türkiye'de artık terör meselesinin tamamıyla tarihin çöplüğüne bırakıldığı bir dönemi inşa etmek de inşallah hep birlikte bizlere nasip olsun. Terörsüz Türkiye'nin oluşması için burada temsilcileri bulunan ve Meclis'te bulunmayan diğer siyasi partilerin hepsinin bu sürece vereceği desteğin fevkalade önemli, hayati ve milletin kahir ekseriyetinin takdirini kazanacak bir tutum olduğunun da altını çizmek isterim. Hiç şüphesiz, bu süreçte Meclis'teki siyasi partilerimize de tarihi sorumluluklar, yükümlülükler düşüyor. İnşallah en kısa zamanda bu mesele bütünüyle geride bırakıldığında, Türkiye daha fazla huzurlu, daha fazla istikrarlı, daha fazla güvenli ve bölgesinin bir istikrar adası olma vasfını artık tamamen pekiştirmiş bir ülke olacaktır."



"TÜRKİYE İSTİKRARSIZLIKLARI İTHAL EDECEK BİR ÜLKE OLAMAZ"



Terörsüz Türkiye meselesinin, sadece Türkiye ile ilgili bir mesele olmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesiyle birlikte bu bölgedeki bütün terör örgütlerinin artık bir şekilde fonksiyonsuz hale geleceğini, sadece Türkiye'nin değil, çevremizdeki bütün ülkelerin de huzur ve güven içerisine gireceğini ümit ve temenni ediyoruz." diye konuştu.



Türkiye'de var olan ve terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle daha da pekişecek olan bu istikrar ortamının, bölge ülkelerinin tamamı için bir ilham kaynağı olmasını temenni eden Kurtulmuş, Türkiye'nin, başka ülkelerde var olan ve bir an evvel bitmesini temenni ettikleri istikrarsızlıkları ithal edecek bir ülke olamayacağının altını çizdi.



Kurtulmuş, bölgedeki bütün gelişmeleri yakinen takip ettiklerini, bölgenin birlik, beraberlik içinde daha güzel bir geleceğe hep birlikte hazırlanması için çaba gösterdiklerini aktardı.



Dünyanın yeni bir döneme girdiğinin herkes tarafından takip edildiğini dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yeni dönemin birçok özelliği var ama en bariz, en temel özelliği, artık hiçbir devletin, hiçbir bölgenin tek başına dünyayı yönlendirebilecek bir güce sahip olamayacağıdır. Onun için yeni dönemin en bariz vasfının çok kutupluluk ya da daha doğru bir ifadeyle çok merkezlilik olduğu aşikardır. Türkiye, bölgesinin istikrar ülkesi olan bir ülke olmak bakımından inşallah önümüzdeki dönemde yeni dünyanın bu gelişmelerine en iyi şekilde cevap verecek, kendisinin öncülüğünde bölgemizi bir istikrar merkezi, güç merkezi haline getirecektir. Yeni dönemde Türkiye'nin önüne birçok fırsat penceresinin, yolun açıldığını görüyoruz. Allah, bizi birlik ve beraberlik içerisinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrı için söylediğimiz sözü, güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılını kurmayı nasip etsin. Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerine getirerek, bu milletin beklediği, bölgenin beklediği huzuru, selameti, sükuneti ve kalkınmayı hep birlikte kuracağız."