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Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci tıkır tıkır işliyor

22.10.2026 13:57

Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci tıkır tıkır işliyor
Anadolu Ajansı

Meclis Başkanı, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini de vurguladı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin sorunsuz şekilde ilerlediğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş ve Wiseler görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

“SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLİYOR”

 

Meclis Başkanı Kurtulmuş'a Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum soruldu. Sürecin sorunsuz şekilde ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, "Tıkır tıkır işliyor hiçbir şey geç kalmıyor." dedi. Kurtulmuş, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, bir diğerine ödev vermeye kalkmasın." ifadesini de kullandı.

 

FON SORUŞTURMASI

 

Gazeteciler, Kurtulmuş'a fon soruşturmasına ilişkin bir soru da yöneltti. Numan Kurtulmuş, "Kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı." yanıtını verdi.

 

Meclis Başkanı, Libya Deniz Yetki Anlaşması'nın üçüncü bir ülke için yapılmış bir anlaşma olmadığına da dikkat çekti.

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