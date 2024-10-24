Kurtulmuş ve Yılmaz'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Savunma sanayimiz daha da yükselecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde düzenledikleri basın toplantısında dünkü terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları özetle şu şekilde:

"ASLA TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ"



"Bu saldırı zamanlama ve mekan itibariyle tesadüf değil. İyi çalışılmış, iyi hazırlanılmış bir terör saldırısı. Teröre asla teslim olmayacağız. Kim, hangi planı yaparsa yapsın hedeften dönmeyeceğiz. Savunma sanayimiz geri adım atmaz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rahatsızlıklarının sebebinin bu alandaki gelişmeler olduğunu biliyoruz. Bir şeyi daha iftiharla söylemek isterim ki Türk savunma sanayiinde mühendislerimizin yaş ortalaması 33'tür. ABD'de savunma sanayiinde çalışan mühendislerin yaş ortalaması 50 küsürdür. Bunun bir tane manası var. Önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayii, genç mühendislerimizin omzunda milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir."

"TERÖR AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Bu hain terör saldırısını ve bunu gerçekleştirenleri lanetliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var. Biz bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz. Huzurumuzu bozmak istiyorlar. Daha fazla huzurla yolumuza devam edeceğiz. Savunma sanayiimiz daha güçlü yarınlara ulaşacak." diye konuştu.