Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliğinin sahur buluşması programına katılan Kurtulmuş, "Ramazan ayı boyunca bir çok sofraya katıldık, buranın başkanın bir anlamı var. Her arkadaşımızın hayatında büyük bir mücadelenin olduğunu biliyoruz. Masalardaki arkadaşlarımızın çoğunu ben de tek tek tanıyorum. Bir kısmını uzun yıllardır tanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin yetişmenizde emeği bulunan, bizlerin yetişmesinde emeği bulunan bütün büyüklerimizden Allah razı olsun." dedi.



Hayatın her alanında güçlü olmak için kendilerini çok iyi yetiştirecek imkanları kullanmaya gayret ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "Hep koştuk, hep yürüdük, hep ileriye doğru atıldık ama anladığımız yeniden büyük, güçlü Türkiye kurma idealinden, yeni ve adil bir dünya kurma idealinden milletin ve ümmetin dertlerini çözebilme idealinden hiç ayrılmadık." diyerek, şöyle devam etti:



"Çünkü biliyorduk ki güçlü bir siyasi hareket üç temel özelliğe sahip olur, ancak bu üç temel özelliğe sahip olanlar vasıtasıyla yürütülür. İddia sahibi olmak, irade sahibi olmak ve bütün bunların üstesinden gelebilecek bir kararlılıkla yoluna devam etmek. İddiamız vardı, o iddiamızı gerçekten yeni ve güçlü bir Türkiye, bütün mazlum milletlerin öncüsü olabilmek idealini hep bizden öncekilerden aldık, bir fikri süreklilik olarak bugünlere kadar getirdik. İrademiz vardı, karşımıza çıkanlarla mücadeleden hiç vazgeçmedik."



"DÜNYADA BÜYÜK OLUŞLAR VE ALTÜST OLUŞLAR YAŞIYORUZ"



Bu siyasi kadronun, bu yetişmiş kadronun hiçbir zaman resmin bir parçasına bakarak görüşlerini oluşturmadığının altını çizen Kurtulmuş, hep büyük resmi gördüklerini ve iyi tanımladıklarını söyledi. Sadece oyunun bir parçasına bakarak, oyunun bir parçası üzerinden dünyayı tanımlamaya kalkmanın Türkiye'nin meselelerini çözümlemeye kalkmanın kifayetsiz kalacağını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Büyük fotoğrafın parçalarını hep birleştirdik. Birleştirdiğimiz fotoğrafta Türkiye'nin ve dünyanın yerini çok güzel tespit ettik. Bugün de yaşadığımız coğrafyada, bu bölgede ve küresel olarak yaşanan olaylara baktığımızda meselelerin hiçbirini tek başına alıp görmek doğrudan bir çözümlemeye ulaşmak mümkün değildir. Dünyada büyük oluşlar ve altüst oluşlar yaşıyoruz. Tam da bu noktada yine bakın dünyadaki bütün olayların döndüğü yer Ortadoğu coğrafyasıdır. Bereketli hilalin etrafıdır. Bu bir tesadüf değildir. Amerikan yönetimi böyle istiyor diye, Çin yönetimi böyle istiyor diye, Rusya, Avrupa falanca böyle istiyor diye değil, tarih boyunca böyle olduğu için buralar yeniden hareketleniyor."



"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARINI KORUMASINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR"



Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkati çekerek dünyanın bütün ordularının ve savaş gemilerinin orada olduğunu ve orduların ilave asker göndermek için birbirleriyle yarıştığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Kendileri Doğu Akdeniz'de cirit atarken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumasından fevkalade ciddi şekilde rahatsızlık duyuyorlar. Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın etrafında bir şekilde doğalgaz ve petrol araması meselesi uluslararası sistemin yeniden yapılanmasında öncü olmak isteyen bir takım unsurları fevkalade tedirgin ediyor."



DEAŞ'ı, PYD'yi, YPG'yi ve diğer terör örgütlerini bölge halklarının başına kimin bela ettiğini soran Kurtulmuş, "Bunların ellerine bu silahları kim veriyor? Bu örgütlerin uluslararası alanda siyasi desteklerini kimler sağlıyor? Bu kadar büyük ordular haline getirdikleri bu yerel terör örgütlerini nasıl oluyor da uluslararası bir terör network'ü haline dönüştürüyorlar? Burada mesele sadece ve sadece üç beş tane terör örgütü üzerinden kendi vekalet savaşlarını sürdürmek değil, mesele Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyayı yeniden şekillendirmek, siyasi haritaları değiştirmektir. Buna inşallah Türkiye müsaade etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"BİZ KENDİ EKSENİMİZİ TAHKİM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"



S-400 krizinin sadece bir pazarlıktan dolayı ortaya çıkan bir kriz olmadığını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"S-400 meselesi Türkiye'nin kendi savunma ihtiyacını karşılama kararlılığına karşı ortaya çıkarılan bir krizdir. ‘Benim savunmaya ihtiyacım var, senden Patriot alayım’ vermiyor. 'Peki o zaman ben bunu başkasından alayım, Ruslardan alayım', 'Alamazsın' diyor. Çünkü biliyor ki Türkiye bu istikrarlı durumunu devam ettirirse Allah'ın izniyle birkaç sene içerisinde kendi savunma sistemini kuracak, ele güne, gavura muhtaç olmayacak. S-400 meselesi pazarlıkta bir anlaşmama meselesi değildir, sistemime uydu uymadı meselesi değildir, NATO içi bir ihtilaf asla değildir. Türkiye'nin S-400 meselesi üzerinden birtakım meseleleri gündeme getirmesi ve kendi tutumunda net durması da ve eksen değiştirmesi, pazarlıkta daha değerli bir unsur olduğu için S-400'ü tercih etmesidir. Bu salonda bulunanların her zaman bildiği ve inandığı bir şey daha var, 'Türkiye eksen değiştirir' diyorlar ya, bu ülkenin bir tane ekseni vardır o da kendi eksenidir. Biz kendi eksenimizi tahkim etmeye çalışıyoruz, kendi eksenimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. S-400 meselesini de oraya koyun."



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİ



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yapılacak yenileme seçimine de değinen Kurtulmuş, milletin 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a büyük bir destek vereceğini dile getirdi.



31 Mart seçimlerinin esasında bir belediye seçimi olmasına rağmen ilk andan itibaren bir yerel seçim olmanın çok ötesine geçtiğini aktaran Kurtulmuş, 23 Haziran'da yapılacak seçimin yerel seçimin ötesinde bir noktaya doğru götürmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu mesele maalesef geçen 31 Mart'ta çok netti. Önümüzdeki günlerde yine netleşecek karşımızdaki CHP'nin adayı karşısında cümle büyük Türkiye idealinin muharızı kim varsa onlar karşıya geçti. FETÖ'nün desteğini sağladılar, PKK'nın, PYD'nin, Kandil'in açık destekleri. Aynı şekilde birbiriyle bir araya gelmeyecek çok sayıda siyasi parti ve grubun desteklerini sağladılar. Amaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanmak değil. Amaçları bazılarının söylediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesini AK Partiye kaybettirmekti. Dolayısıyla böyle bir motivasyonla ve gerçekten Türk siyasi tarihinde görülmemiş ittifaklarla 31 Mart'ı geride bıraktık."



İki temel gerekçeyle seçimlerin iptaline Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) karar verdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bunlardan bir tanesinin sandık kurullarının gayri kanuni olarak oluşması diğeri ise sandıklarda verilen oyların bir şekilde yanlış tutanaklara geçirilmesi, eksik yazılması, tutanakların toplamlarında yanlışlıklar yapılması, yani sayımlardaki yanlışlıklar dolayısıyla. Bunların da seçim sonuçlarını etkileyecek bir boyutta olması. Dolayısıyla YSK kararını verdi. Şimdi inşallah Türkiye 23 Haziran'da bir seçime gidecek. Türkiye'de bu seçimler iptal edildiğinde Avrupa'daki gazeteleri de oradaki medyayı da takip ettiniz. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu. Avrupa medyası inanın ki 23 Haziran seçimleriyle ilgilendiği kadar Avrupa Parlamentosu seçimleri ile ilgilenmedi. Niye bu kadar çok alakalısınız? Niye bu kadar çok İstanbul seçimleri sizi ilgilendiriyor? Dünyanın birçok yerinde oyların yeniden sayılması ya da seçimlerin yeniden tekrarlanması zaten demokrasinin ve seçim sürecinin bir parçasıdır. Ben hatırlıyorum, Amerika’da en az 6-7 seçimde seçimlerde oylar sayıldı, bazı yerlerde iki kere sayıldı. Yine 2004 yılında Ukrayna'da devlet başkanı seçimi yüksek mahkeme tarafından iptal edildi, 2016'da da Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edildi. Belçika'nın iki kentinde 2018 yılında yapılan belediye seçimleri tekrarlanıyor. İtiraz edilmiş, yeniden sayımlar yapılmış, itirazları oranın yüksek mahkemesi haklı görerek bu sonuca ulaşmış. Oralarda yeniden sayıldığında ya da seçim tekrarlanıldığında demokrasinin bir parçası, burada demokrasinin parçası olmuyor."



"EKSİKLERİMİZİ HATALARIMIZI TEDAVİ EDECEĞİZ, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



İstanbul seçimleri ile ilgili yükümlülükleri olduğunu anlatan Kurtulmuş, tanıdıklara ulaşılarak 23 Haziran seçimlerini inşallah büyük bir farkla kazanacaklarını, çalışmayı ve çabayı ortaya koyacaklarını belirtti. Kurtulmuş, insanların hata yapabileceği gibi siyasi organizasyonların da hatalar yapabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Nihayetinde kul işidir, bu hataların, eksikliklerin tamir edileceği yer inşallah 23 Haziran sandıkları değil, bu hataların tamir edileceği yer kardeşlerimizin gönlü, zihni, partimizin çatısı, siyasi hareketimizin kendi obasıdır, kendi otağıdır. Hep beraber bunları konuşacağız. Eksiklerimizi hatalarımızı inşallah bunları bir şekilde tedavi edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bu sözleri geçen bir yerde söyledim, bunları söyleyince birileri bu lafı tersinden yakalamışlar. Tekrar söylüyorum, biz 23 Haziran sandıklarında küskün, kırgın arkadaşlarımızı, daha evvel AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerimizin hesap soracağı yerin orası olmadığını, onun bir şekilde inşallah bütün bu yanlışlıkları giderebilecek iradeye ve iddiaya sahip olduğumuzu bilinmesini istiyorum. Bu hareket 17 yıl içerisinde çok kez kendi içerisinde düzeltmeler yapmış, bazı konularda ileri adımlar atmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi balkondan yaptığı konuşmayı unutmayın. Biz hiçbir zaman faturayı millete kesmeyiz, kesemeyiz. Millet bize oy verdiği zaman iyi de millet oyunu az verdiği zaman başka bir şey söyleyemeyiz. Niye oyun az olduğunu ya da milletimizin ne demek istediğini anlar, araştırır ve gereğini yerine getiririz. 31 Mart seçimlerinden bu yana bunları araştırıyoruz, biliyoruz, görüyoruz, ve hep beraber önce 23 Haziran'da büyük bir güçle sandıklardan üstün bir zaferle sandıklardan çıkmaya gayret ediyoruz. İnşallah İstanbul'da CHP'nin adayına İstanbul'u bırakmayacağız, milletimizin oylarıyla sandıklarda Binali Yıldırım, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Biz milletin efendisi değiliz, milletin bizim efendimiz olduğunu bilen bir siyasi kadroyuz."



Cihannüma Derneğinin sahur programına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bazı milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.