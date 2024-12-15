Kurtulmuş'tan anayasa mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin tartışmaların normal seyrinde sürdürülebilmesi için bütün siyasi partilerin bu sürecin içinde olmasını sağlamaya gayret ettiğini dile getirdi.



Devlet-millet kaynaşmasını sağlamak, Türkiye'nin iç kalesini güçlendirmek için bir anayasa çalışmasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Ümit ederim ki bizim iyi niyetle açtığımız bu kapı, sonuna kadar açık kalır ve partiler arasında müzakereyle milletin büyük çoğunluğunun kabul edebileceği bir anayasaya TBMM’de benimsenir." dedi.

"SİVİL OLMASI EN ÖNEMLİ ÖZELLİK"



Anayasanın hangi temel niteliklere sahip olması gerektiğinin de ana konulardan olduğunu dile getiren Kurtulmuş, yeni anayasanın "sivil" olmasının en önemli özellik olacağının altını çizdi.



Kurtulmuş, yeni anayasanın “kapsayıcı” ve “özgürlükçü” olması, “hukukun üstünlüğü”nün teminat altına alınması ve “güçler ayrımı prensibi”nin çok net bir şekilde içinde bulunması gerektiğini de belirterek, “Bu özellikleriyle birlikte yeni bir anayasa yapım süreci ortaya konulabilir ve bunun da Türkiye'ye büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.



Anayasanın doğru zeminde ve doğru yöntemle tartışılmasının da esas olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bunun doğru zemini, TBMM’dir. Herkes tartışacak ama tartışmanın sonuç almak bakımından hukuki zemini, TBMM’dir.” ifadesini kullandı.

"TOPYEKÜN MİLLETİN MESELESİ"



Yeni anayasa tartışmaları süreci içinde şeffaf bir şekilde toplumun önünde bu süreci şimdiye kadar yürütmeye çalıştığını anımsatan Kurtulmuş, "Artık anayasa meselesini topyekun milletin meselesi haline getirmenin zamanı gelmiştir." dedi.

