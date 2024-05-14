Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye yeni anayasa ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.



Görüşme, MHP'nin Meclis'teki grubunda gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu.

KURTULMUŞ: SON DERECE FAYDALI VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

Görüşme sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı, Bahçeli ile son derece faydalı ve verimli bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Sürecin açık, şeffaf ve herkesin görüşlerini paylaştığı bir süreç olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Söz de karar da Meclis’indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.