Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye yeni anayasa ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmenin faydalı ve verimli geçtiğini dile getirdi.

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye yeni anayasa ziyareti

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Büyük Millet Meclisi () Başkanı , Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı 'yi ziyaret etti. 

Görüşme, MHP'nin Meclis'teki grubunda gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana maddesi yeni çalışmaları oldu.

KURTULMUŞ: SON DERECE FAYDALI VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

Görüşme sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı, Bahçeli ile son derece faydalı ve verimli bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Sürecin açık, şeffaf ve herkesin görüşlerini paylaştığı bir süreç olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Söz de karar da Meclis’indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye yeni anayasa ziyareti - 1

PERŞEMBE GÜNÜ AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Kurtulmuş, yeni turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla bir araya gelmişti.

Meclis Başkanı, perşembe günü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’le de bir araya gelecek.

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