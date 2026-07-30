Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: "Yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis'te çalışmaları devam eden çerçeve yasaya değinen Kurtulmuş, "Partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan yasal düzenleme sürecini idrak edeceğiz." dedi.

Çerçeve yasanın genel af ya da kişisel bir af düzenlemesi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Örgütün tamamıyla kendini feshetmesi, silahlarını bırakması ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tesciliyle birlikte bu yasa yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yolunun milli dayanışma ve kardeşlikten geçtiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'de yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak." şeklinde konuştu.

ÇERÇEVE YASADA KRİTİK HAFTA

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında da gündemdeydi.

Erdoğan'ın "Meclis kapanmadan süreci tamamlayalım" mesajı verdiği öğrenildi.

ÇERÇEVE YASADA NELER OLACAK?

Çerçeve yasayla geri dönüşlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği netleşecek. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme olacak. Af niteliğinde olmayacak .

Yasanın uygulamaya geçmesi teröristlerin tamamen silah bıraktığının teyidiyle mümkün olacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili daha önce şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"- Ortak anlayışın gündeme getirilmesine çalışıyoruz. Komisyon raporumuzun 6'ncı bölümünde yer alan münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır.

- Yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi için bir mekanizma bu yasanın içerisinde olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Temel çerçevede anlayış birliği olduğu görülüyor. Ümit ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur."