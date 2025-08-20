Kurtulmuş'tan İYİ Partili Yüksel'e tepki: Açık bir provokatörlüktür

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.



TBMM Tören Salonu'ndaki toplantıda, "Cumartesi Anneleri" ve "Barış Anneleri" hazır bulundu.



Kurtulmuş, toplantının açış konuşmasında, komisyonunun ilk 3 toplantısında çalışma düzeninin tesis edildiğini, dün gerçekleştirilen toplantıda ise toplumun farklı kesimlerini dinlemeye başladıklarını söyledi.



Dün şehit ailelerini, gazileri ve "Diyarbakır Anneleri"ni dinlediklerini aktaran Kurtulmuş, bugün ise "Cumartesi Anneleri"ni ve "Barış Anneleri"ni dinleyeceklerini söyledi.



"SÜRECİ ZEHİRLEMEK İSTEYEN GRUPLARI BİLİYORUZ"



Konuşmasında, sosyal medyadan komisyona neden katılmadıklarına dair açıklamalarda bulunan İYİ Partili Yüksel Arslan'a tepki gösteren Kurtulmuş, "Çözüm üretmek için gayret sarf edenler olduğu gibi sadece çok az olsa da bu süreci zehirlemek isteyen bazı grupların varlığını biliyoruz." dedi.



"Bu komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamıştır. Komisyonun kurulmasından önceki süreçte de gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış bazı konuların hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür." diyerek duruma sert tepki gösteren Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bu tür provokasyon içerisinde olacak çevrelere karşı komisyondaki 51 üyemizin hepsi ortak bir kararlılık içerisindedir."