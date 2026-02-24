Kurtulmuş'tan MHP ve CHP'ye ziyaret
24.02.2026 12:02
Son Güncelleme: 24.02.2026 16:16
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun tamamlanmasının ardından siyasi parti turuna çıktı. Kurtulmuş'un ilk durağı MHP ve CHP oldu.
Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 7 aylık çalışmasının ardından tavsiye içeren önemli bir rapor ortaya koydu.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, yeni yasal düzenlemelere ilişkin siyasi partilere ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak yasal adımların ele alınması bekleniyor.
İLK ZİYARET MHP'YE
Kurtulmuş ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi.
İkili arasında görüşme 28 dakika sürdü.
“MECLİS SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİŞTİR”
Görüşme sonrası ikili kamera karşısına geçti. Bahçeli'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kurtulmuş, ""Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu destek, yaptığı öncülük dolayısıyla teşekkür etmek için ziyarete geldik. Türkiye için tarihi bir eşikti. İş bütünüyle bitmiş değil ancak Meclis sorumluluğunu yerini getirmiştir." dedi.
Raporun hiçbir siyasi partinin görüşü olmadığını dile getiren Meclis Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:
“Yayınlanan metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. 50 milletvekilinden 47'sinin oyu ile kabul edilmiştir. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM üzerine düşeni, Genel Kurul ise üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa bir süre içinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz. ”
CHP İLE GÖRÜŞME
Kurtulmuş, saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Başkanlar görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:
“Komisyonumuzun çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu komisyona destek veren siyasi partilerimizin genel başkanlarını ziyaret etme kararı aldık. Gayet güzel bir görüşme oldu. Bir kere daha Genel Başkan'a ve komisyondaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sürece başından beri destek verdiler. Demokrasi bakımından örnek çalışmayı tamamladık. Müzakereler sonucunda bütün partilerin ortaklaşa hazırladığı rapor çıktı. Dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya konulmuş oldu.”
Kurtulmuş ve Özel, görüşmeye ilişkin konuştu.
“AKAN KAN DURACAKSA HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK”
Kurtulmuş'tan sonra Özel de açıklamalarda bulundu.
“Meclis Başkanımız olarak komisyona bizzat başkanlık etti. Komisyona girme evresinde CHP'nin tutumu merak ediliyordu. O gün 'CHP ülkenin kurucu partisidir. CHP'nin olduğu değiş olmadığı komisyondan korkun'. Mesele tarihi olarak çok önemlidir, çözülmelidir.” diye konuşan Özel, “Türkiye'de akan kan duracaksa herkes elini taşın altına koyacak. Raporumuzun 6. ve 7. maddelerinin hayata geçirilmesi önemlidir. Raporda da peş peşe değil hiç hiçe bir süreçten bahsediyoruz. Bu hem raporun özüdür, hem de Meclis'in birbirine verdiği güvencedir. Bu süreç böyle başarıya ulaştığında kaybeden olmayacak kazanan Türkiye olacak.” dedi.
BAKAN GÜRLEK'TEN BAHÇELİ'YE ZİYARET
Meclis'te bugün sürpriz bir görüşme de gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.
Görüşmenin, Bakan Gürlek'in göreve başlamasının ardından nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.
Yaklaşık 15 dakika süren ziyaretin ardından Bahçeli, Gürlek'i makam odasının kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.
Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşti.
Bakan Gürlek ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Adalet Bakanı Gürlek daha sonra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile de görüştü.