Kurtulmuş'tan MHP ve CHP'ye ziyaret

“MECLİS SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİŞTİR”

Görüşme sonrası ikili kamera karşısına geçti. Bahçeli'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kurtulmuş, ""Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu destek, yaptığı öncülük dolayısıyla teşekkür etmek için ziyarete geldik. Türkiye için tarihi bir eşikti. İş bütünüyle bitmiş değil ancak Meclis sorumluluğunu yerini getirmiştir." dedi.

Raporun hiçbir siyasi partinin görüşü olmadığını dile getiren Meclis Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yayınlanan metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. 50 milletvekilinden 47'sinin oyu ile kabul edilmiştir. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM üzerine düşeni, Genel Kurul ise üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa bir süre içinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz. ”

CHP İLE GÖRÜŞME

Kurtulmuş, saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Başkanlar görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

“Komisyonumuzun çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu komisyona destek veren siyasi partilerimizin genel başkanlarını ziyaret etme kararı aldık. Gayet güzel bir görüşme oldu. Bir kere daha Genel Başkan'a ve komisyondaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sürece başından beri destek verdiler. Demokrasi bakımından örnek çalışmayı tamamladık. Müzakereler sonucunda bütün partilerin ortaklaşa hazırladığı rapor çıktı. Dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya konulmuş oldu.”