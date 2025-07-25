Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye komisyonu için partilerden isim istedi

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Meclis'te kurulacak komisyonda. Artık son aşamaya gelindi. Komisyon 51 üyeden oluşacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde komisyon kurulacağı belirtildi.

Yazıda; AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den dörder, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden üçer, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den birer milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi istendi.

Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması hedefleniyor.

Komisyonun ismi konusunda da henüz uzlaşı yok ancak muhalefet "demokrasi" ifadesinin mutlaka komisyonun adında yer almasını istiyor.

Komisyon, Meclis tatile girmesine rağmen çalışmalarını sürdürecek.



MECLİS KOMİSYONU NE YAPACAK?



Komisyonun Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısı üzerinde çalışması planlanıyor.



Komisyon ayrıca, suça karışmamış terör örgütü mensuplarının topluma entegrasyonu açısından yürütülecek çalışmaları ve kriterleri de belirleyecek.



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gözetiminde yürütülen süreçte "Fesh etme / izleme / doğrulama" yöntemi ana formül olarak ortaya konulmuş durumda.

İNGİLTERE VE İSPANYA MODELİ Mİ?



Öte yandan, kurmaylar, terör suçlularının "topluma kazandırılmasında" İngiltere ve İspanya modellerini de inceliyor.



Yapılacak yasal düzenlemeler için özellikle, IRA modeli üzerinde yoğunluklu olarak çalışılıyor.



Komisyonun tüm bu konuları ayrıntılı olarak ele alması bekleniyor.

