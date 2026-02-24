Kurtulmuş'tan siyasi partilere ziyaret. AK Parti ile Yeni Yol grubu ile görüşecek
24.02.2026 12:02
Son Güncelleme: 25.02.2026 10:35
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun tamamlanmasının ardından siyasi parti turuna çıktı. Dün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret eden Kurtulmuş, bugün AK Parti ve Yeni Yol grubu ile görüşecek.
Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 7 aylık çalışmasının ardından tavsiye içeren önemli bir rapor ortaya koydu.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, yeni yasal düzenlemelere ilişkin siyasi partilere ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak yasal adımların ele alınması görüşülüyor.
Dün MHP, CHP ve DEM Parti ile görüşen Kurtulmuş bugün AK Parti ve Yeni Yol grubuna ziyaret gerçekleştirecek.
İLK ZİYARET MHP'YE
Kurtulmuş, dün ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi.
İkili arasında görüşme 28 dakika sürdü.
“MECLİS SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİŞTİR”
Görüşme sonrası ikili kamera karşısına geçti. Bahçeli'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kurtulmuş, ""Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu destek, yaptığı öncülük dolayısıyla teşekkür etmek için ziyarete geldik. Türkiye için tarihi bir eşikti. İş bütünüyle bitmiş değil ancak Meclis sorumluluğunu yerini getirmiştir." dedi.
Raporun hiçbir siyasi partinin görüşü olmadığını dile getiren Meclis Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:
“Yayınlanan metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. 50 milletvekilinden 47'sinin oyu ile kabul edilmiştir. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM üzerine düşeni, Genel Kurul ise üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa bir süre içinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz. ”
CHP İLE GÖRÜŞME
Kurtulmuş, saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Başkanlar görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:
“Komisyonumuzun çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu komisyona destek veren siyasi partilerimizin genel başkanlarını ziyaret etme kararı aldık. Gayet güzel bir görüşme oldu. Bir kere daha Genel Başkan'a ve komisyondaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sürece başından beri destek verdiler. Demokrasi bakımından örnek çalışmayı tamamladık. Müzakereler sonucunda bütün partilerin ortaklaşa hazırladığı rapor çıktı. Dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya konulmuş oldu.”
Kurtulmuş ve Özel, görüşmeye ilişkin konuştu.
“AKAN KAN DURACAKSA HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK”
Kurtulmuş'tan sonra Özel de açıklamalarda bulundu.
“Meclis Başkanımız olarak komisyona bizzat başkanlık etti. Komisyona girme evresinde CHP'nin tutumu merak ediliyordu. O gün 'CHP ülkenin kurucu partisidir. CHP'nin olduğu değiş olmadığı komisyondan korkun'. Mesele tarihi olarak çok önemlidir, çözülmelidir.” diye konuşan Özel, “Türkiye'de akan kan duracaksa herkes elini taşın altına koyacak. Raporumuzun 6. ve 7. maddelerinin hayata geçirilmesi önemlidir. Raporda da peş peşe değil hiç hiçe bir süreçten bahsediyoruz. Bu hem raporun özüdür, hem de Meclis'in birbirine verdiği güvencedir. Bu süreç böyle başarıya ulaştığında kaybeden olmayacak kazanan Türkiye olacak” dedi.
Yaklaşık 35 dakika süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapıldı.
SON ZİYARET DEM PARTİ'YE: “TARİHİMİZİN EN AĞIR MESELESİ ÇÖZÜLECEK”
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün son ziyaretini DEM Parti'ye yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine verdiği destek nedeniyle DEM Parti'ye teşekkür etti.
Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin en ağır meselesinin çözülmesi; silah, terör ve şiddet meselesinin çözülmesi için tarihi bir eşiğin aşıldığını söyledi. Kurtulmuş şunları kaydetti: “Meclis komisyonu neredeyse ittifakla aldığı karar sonucunda rapor ortaya konulmuş ve raporun uygulanması içinde TBMM Genel Kurulu görev alacaktır. Öncelikle bu meselenin çözülebilmesi için karşılıklı iyi niyetin, samimi ve açık yürekliliğin fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Hem silahların bırakılması hem örgütün feshedilmesi hem de silah bırakan örgüt elemanlarının toplumla bütünleşmesinin sağlanması için çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacaktır. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız ve çözüme yakın olduğumuz noktada siyaset olarak üstümüze düşeni yapacağız. Herkesin kendi yankı odasında konuşmasından daha değerli olan şey, herkesin ortak olarak ülkemizin geneline dönük olarak söz söylemesidir. Ben bunun da rapor ile birlikte başarıldığını düşünüyorum.”
BAKIRHAN: YALNIZCA BUGÜNÜ DEĞİL ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILI DA KURTARABİLECEK BİR MESELE
Kurtulmuş’un ardından konuşan Tuncer Bakırhan, "Rapora ilişkin müştereklerimiz ve katılmadığımız başlıklar vardı. Onları da Sayın Başkanı'nın söylediği gibi açık bir şekilde kamuoyu ile paylaştık ve rapora da ekledik. Bunlar raporun önemsiz olduğu anlamına gelmez aksine TBMM'de ilk defa grubu bulunan 5 parti çeşitli konularda bir mutabakat sağladı. Biz bunu önemsiyoruz. Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma zamanı değil tam tersine bu müşterekleri büyütmek ve Türkiye demokrasisinin önünü açarak 100 yıllık bir meseleyi çözmek gibi tarihi bir sorumluluk üzerimizde duruyor. Kürt meselesinin çözümü aslında ülkemizin yalnızca bugününü değil önümüzdeki 100 yılını kurtarabilecek bir meseledir" dedi.
SÜREÇ İÇİN “KOD YASA” HAZIRLIĞI
Süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeler konusunda AK Parti ve MHP'de yoğun bir çalışma da var.
PKK’lıların entegrasyonu yani eve dönüşleri için müstakil ve geçici bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor.
NTV’nin edindiği bilgiye göre kurmaylar, düzenleme için KOD kanun nitelendirmesinde bulunuyor. Düzenlemeye göre, PKK’lılar silah kullanmış, kullanmamış, gibi tek tek tarif edilecek, suçun biçimi, ağırlığı, etkisi gibi tanımlar düzenlemede yer alacak.
PKK’lıların eve dönüşleri için hafif suçlardan ağır suçlara doğru yol alınacak. Kurmaylar, kesinlikle genel bir tarif olmayacağına vurgu yapıyor.
Yenilenmesi planlanan ceza infaz düzenlemesinde suç ayrımı yapmadan, “Koşullu Salı vermeden yararlanamaz” ifadesinin kaldırılması da planlanıyor. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların umut hakkından faydalanmasının önünü açıyor.
BAKAN GÜRLEK'TEN BAHÇELİ'YE ZİYARET
Meclis'te bugün sürpriz bir görüşme de gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.
Görüşmenin, Bakan Gürlek'in göreve başlamasının ardından nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.
Yaklaşık 15 dakika süren ziyaretin ardından Bahçeli, Gürlek'i makam odasının kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.
Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşti.
Bakan Gürlek ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Adalet Bakanı Gürlek daha sonra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile de görüştü.