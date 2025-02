Kurtulmuş'tan TÜSİAD'a tepki

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya seyahati dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) soruşturmasına yöneltilen eleştirilere yanıt veren Kurtulmuş, "Kimse elinde imkanı siyaset üstünde vesayet manasına gelecek şekilde kullanmamalı" diyerek tepki gösterip "Siyaset yapmak isteyen buyursun bu alana gelsin." dedi.



Herkesin fikrini söyleyebileceğinin altını çizen Kurtulmuş, "Beklediğimiz şey, kendilerinde var olduğunu hissettikleri ya da var olduğunu vehmettikleri gücü, siyasetin üstünde bir vesayet aracı olarak kullanmamalarıdır." dedi.



Kurtulmuş, "'Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.' Bu tür vesayet çağrıştıran çıkışlar her seferinde halkımıza geçmişte yaşanan o tehlikeli ve karanlık günleri hatırlatıyor. Kimsenin bu tür yollara tevessül etmemesi lazım." açıklamasında bulundu.



İMRALI'DAN ÇAĞRI NE ZAMAN GELİR?



Kurtulmuş'a DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleriyle şekillenen yeni dönemde İmralı'dan nasıl bir açıklama beklediği soruldu.



"İmralı’dan en kısa süre içerisinde terörün bitirildiği ve artık bir terörsüz Türkiye döneminin başladığını ilan edecek açıklama gelir." ifadelerini kullanban Kurtulmuş, "Ben tarihler üzerinde durmaktan ziyade bu işin sağlam bir şekilde ama çok da vakit kaybetmeden bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bölgemiz çok hassas bir dönemden geçiyor. Biz kendi bölgemizde işbirliğine dayalı bütünleşme ve ortaklaşmayı artırmak durumundayız." dedi.



Kurtulmuş, “Gizli saklı bir pazarlık yapılıyor, bir şeyler alınıyor, bir şeyler veriliyor." gibi tereddütlerin oluşmamasının sağlanması gerektiğini de söyledi.



Meclis Başkanı "Süreç şeffaf bir şekilde yürütülmektedir." dedi.



ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA TEPKİ



Erken seçim tartışmalarını da değerlendiren Kurtulmuş, "Muhalefet, dünyanın bütün demokrasilerinde her zaman erken seçim isteyebilir. Bu, saygıyla karşılanır ama erken seçimin olabilmesi için önce siyasal şartlarının gerçekleşmesi lazım. Şu an itibarıyla bu şartların oluşmadığını görüyoruz." diye konuştu.



Kurtulmuş, "Seçmen kitlesinin objektif şartları oluşmamış bir erken seçim tartışmasıyla meşgul edilmesinin açıkçası çok da yerinde olmadığını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.