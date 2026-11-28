TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı için gittiği Avustralya'da NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat'in sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu, Terörsüz Türkiye süreci ve dokunulmazlıklarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın çok önemli bir toplantı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Birbirine benzeyen beş orta ölçekte hatta bölgesel güç olarak tanımlayabileceğimiz beş ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu beş uluslararası platform. Dolayısıyla hem bölgesel sorunların dile getirilebildiği hem de onlara bağlı olmasa da küresel sorunların dile getirildiği bir platform." diyerek genel bir değerlendirme yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecini “milli mesele” olarak tanımlayan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda da konuya ilişkin anlatımları olduğunu ve Meclis'te ortaya çıkan raporu anlattığını söyledi.

Toplantıdaki herkesin merak ettiğini de sözlerine ekleyen Kurtulmuş, süreci şöyle anlattı:

"Bir araya gelip herkes farklı fikirlerde olmakla birlikte Türkiye’nin bu can alıcı sorununu çözmek için iradeyi ortaya koydular. Şimdi bu yasanın gereği olarak iki kurul kurulması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında altı bakanın ve istihbarat birimlerinin başkanlarının katıldığı bir kurul. Bir de İzleme Komisyonu. O İzleme Komisyonu da TBMM'de oluşturulacak olan bu sürecin nasıl devam ettiğini, diğer devlet kurumları arasında bir irtibat sürecin nasıl gittiğini gözlemleme ve bu konuda özellikle toplumsal desteğini artırılabilmesi için bu süreci millet adına gözlemleme fonksiyonuna sahip olan bir komisyondan bahsediyoruz."

Genel başkanları ve partilerin gruplarını geçen haftalarda ziyarete eden Kurtulmuş, siyasi partilere yazı yazıldığını ve gelecek hafta pazartesi akşamına kadar cevapları beklediklerini dile getirdi.

Komisyon çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını vurgulayan TBMM Başkanı, "Bu komisyonun temel amacı ve görevi; bu süreci bütün boyutları ile birlikte takip etme, kontrol etmek, gözlemlemek, yeri geldiği zaman birtakım önerilerde bulunmak. Hatta yeri geldiğinde bazı yasa tekliflerini gündeme getirmek gibi bir takım görevleri var. Ben komisyonun başarıyla yerine getireceğini ümit ediyorum." dedi.

YENİ PARTİ'YE ÇAĞRI

Kurtulmuş ile görüşen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, komisyon için üye vermeyeceklerini açıklamıştı.

Siyasi partilere gönderilen yazıya ilişkin Yeni Parti'den henüz bir cevap gelmediğini sözlerine ekleyen Kurtulmuş, "Pazartesi akşamına kadar bekleyeceğiz." dedi.

"Şimdiye kadar komisyonda çok büyük çabayla katıldılar, çok büyük destek verdiler." diyerek bu sürece pay olduklarını dile getiren Kurtulmuş, Özgür Özel'e şu çağrıda bulundu:

"Sürecin başarısında onların da çok ciddi katkıları oldu. Gerçi o zaman başka bir partinin adına katılıyorlardı ama dolayısıyla kendi emeklerinin doğal bir sonucudur. Eğer bu komisyona katılmazlarsa benim kanaatim kendi emeklerini de inkar etmiş olurlar ve Türkiye’de oluşmuş olan bu mükemmel havayı bir şekilde zedelemiş olurlar diye düşünüyorum."

Yeni Parti'nin bazı eleştirilerine de değinen Kurtulmuş, "Sayın Özel görüşmemizde bana da söyledi, benim söylediğim de şudur; Gelin bu konuda özellikle ilk komisyon raporunu yedinci bölümünde ifade edilen demokratikleşme ile ilgili adımların komisyon olarak gözlemcisi olalım, takipçisi olalım ve bu süreçlerde adım atılması için gayretli bir çabayı ortaya koyalım." ifadesini kullandı.

"Bir mazeretin arkasına katılarak biz yokuz demek marifet değil." diye konuşan Kurtulmuş, ilk toplantının haftaya olabileceğine işaret etti: "Arkadaşların programlarına göre bu hafta olabilir."

MECLİS'TEKİ DOKUNULMAZLIK DOSYALARI

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası da dün Meclis Başkanlığı'na gelerek Karma Komisyon'a sevk edilmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Yüz kızartıcı suçlarda dönem sonunu beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de düzenlemeler yapılabilir. Gerçekten şu anda bildiğim kadarıyla bin 100 yakın dosya var. Genel usul şudur, seçildikten sonra dönem sonuna kadar bu dosyalar bekletilir. Eğer bir daha seçilmezlerse o dosyalar mahkemeler tarafından işleme konularak takibatlar gerçekleştirilir. Bu konuda bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KUTLUYORUM"

TBMM Başkanı, Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçındaki olaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail’in Filistin’de Gazze’de başlatmış olduğu soykırım dolayısıyla bütün dünyada giderek yükselen bir anti siyonist dalga var." diye konuşan Kurtulmuş, "Bunun insanlıkla ilgisi var ve dünyada hemen hemen bir çok ülkede başta batı ülkeleri olmak üzere her maçta neredeyse Filistin bayrakları açılıyor." dedi.

Filistin bayrağı açmanın "Ben Filistin devletinin taraftarıyım demek değil, ben insanlığın yanındayım demek" olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Stadyumlarda sahalarda bayrak asmak siyasi bir gösteri değil insani bir gösteridir. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. 86 milyonun ortak hissiyatını dile getirmişlerdir. Saldırgan bir tavır içerisinde değil, tribün kendi protestolarını dile getirmişlerdir. Son derece doğaldır, normaldir. Beşiktaş taraftarları hakikaten biz insanlık cephesinin yanındayız demişlerdir. Ben meseleyi böyle görüyorum."

Kurtulmuş, Gürcistan polisinin müdahalesini son derece sert ve amacına aşan bir müdahale olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.