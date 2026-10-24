Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı 'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, Türkmen Dağı Taarruzunda şehit olan Birecik 1898 doğumlu Er Yasin Şekerlisoy'un torunu Hasan Şekerlisoy'a, İnönü'de yaralanan Eskişehir 1898 doğumlu Er Ferhat Taymaz'ın torunu Baykal Taymaz'a,

81'inci alaydan Bursa 1896 doğumlu Onbaşı Mustafa Kırcılar'ın torunu Erhan Kırcılar'a, Sakarya Muhaberesinde şehit olan Giresun 1899 doğumlu Er Halis'in torunu Halis Köse'ye ve İstikla Muharebesinde malül olan

Ünye 1897 doğumlu Halil Taş'ın oğlu Kazım Taş'a İstiklal madalyası verilecek.