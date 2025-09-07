Kuru fasulyenin hasadına başlandı

Türkiye genelinde kuru fasulye üretiminde 4. sırada yer alan Bitlis'te kuru fasulyenin hasadı başladı.



Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis'te önemli oranda fasulye üretimi yapılan Ahlat ilçesinde başlayan kuru fasulye hasat çalışmalarına katıldı.



Çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi veren Çolak, "Bitlis ilimizde toplamda 1 milyon 413 bin dekar alanda tarımsal üretim yapmaktayız. Bu tarımsal üretim alanının yaklaşık olarak 110 bin dekar alanda kuru fasulye üretiliyor." dedi.

Bitlis'te ortalama olarak dekar başına 350 kilogram civarında kuru fasulye elde edildiğinden bahseden Çolak, "Bununla da geçen yıl 37 bin ton civarında ürün aldık. Bu yıl da 37 bin tonun üzerinde ürün almayı hedefliyoruz." dedi.

