Kuru temizleme dükkanında kimyasal ölüm

Karaarslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

''DÜKKANA GİRDİĞİMDE AĞIR BİR KOKU VARDI''



Karaarslan'ın cansız bedenini bulan arkadaşı Bayram Küçük, "Sabah 09.00 sıralarında aradım. Telefonu açmayınca buraya geldim. Dükkana girdiğimde ağır bir koku vardı. Seslendim kendisine cevap vermedi. Ben de alt kata indim. Masanın üstünde hareketsiz gördüm. Kuru temizlemede kullanılan kimyasal madde kokusu vardı.'' dedi.