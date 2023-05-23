Kuru temizleme dükkanında kimyasal ölüm

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi'nde Murat Karaarslan (45) sabah saatlerinde sahibi olduğu kuru temizleme dükkanına giderek çalışmaya başladı. Arkadaşları Karaarslan'a ulaşamayınca iş yerine gitti.
Karaarslan'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören arkadaşları sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.
Olay yerine gelen ekipler, Karaarslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Koruyucu kıyafet giyen ekipler yaptıkları ilk incelemede Karaarslan'ın kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddeden zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Karaarslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
''DÜKKANA GİRDİĞİMDE AĞIR BİR KOKU VARDI''
Karaarslan'ın cansız bedenini bulan arkadaşı Bayram Küçük, "Sabah 09.00 sıralarında aradım. Telefonu açmayınca buraya geldim. Dükkana girdiğimde ağır bir koku vardı. Seslendim kendisine cevap vermedi. Ben de alt kata indim. Masanın üstünde hareketsiz gördüm. Kuru temizlemede kullanılan kimyasal madde kokusu vardı.'' dedi.