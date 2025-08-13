Kuru yemişçiye baskın: Böceklenen ürünler imha edildi
Adana'da bir kuru yemişçide denetim yapan ekipler, böceklendiği belirlenen bazı ürünleri imha etti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kuru yemişçideki gıda denetiminde böceklendiği belirlenen ürünler imha edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çakmak Caddesi'nde kuru yemiş dükkanında denetim yaptı.
İş yerindeki incelemede bazı ürünlerin böceklendiği tespit edildi.
Müdürlük ve Seyhan Belediyesince işletmeye para cezası kesildi.
Sağlıksız ürünler, zabıta ekiplerince imha edildi.
