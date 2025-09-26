Kuru yük gemilerinden denize pislik
Bartın'ın Amasra ilçesinde kuru yük gemileri denize atık bıraktı. Kirliliğe ilişkin sahil güvenlik ekipleri inceleme başlattı.
Amasra’da deniz kirliliği dikkat çekti.
Denize açılan balıkçılar, Delikli Şile mevkisi ile Çakraz tatil beldeleri arasındaki yaklaşık 500 metrelik alanda deniz yüzeyinde kirlilikle karşılaştı.
Karadan 30 metre açıkta plastik ve evsel atıkların yayıldığı görüldü.
KURU YÜK GEMİLERİNDEN ATIKLAR
Kirliliğin, Amasra açıklarından geçen kuru yük gemilerinden atılan çöplerin dalgalarla kıyıya sürüklenmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, kirlilikle ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Bartın Amasra
- Deniz Kirliliği