Kurultay soruşturması: Eski Hatay Belediye Başkanı CHP'ye dava açtı

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayı'nın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.



CHP KURULTAYINA "ŞAİBE" SORUŞTURMASI



Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.



Edinilen bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.



Tanık delege ifadesinde, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.



Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açtı.



Önümüzdeki günlerde tanıkların ifadelerinde ismi geçen kişilerin de ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

