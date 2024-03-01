Kurum: Ortak yayın daveti samimi bir davet değil

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye" programında spor, sanat ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.



Kurum katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kendisine yöneltilen "Rakibiniz İmamoğlu ile ortak yayında İstanbul'u konuşmak ister misiniz" sorusunu yanıtlayan Kurum, “Ekrem Bey'in İstanbul'u önce özne olarak görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değil." dedi.



Kurum, şöyle devam etti:



"İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa İstanbul konuşulacaksa, biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş beş yılda olduğu gibi yine bugüne taşımak olduğu için, bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için, bu çerçevede bakış açısı samimi değil. O yüzden İstanbul'un metrosunu konuşacaksa, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini ,İstanbul'un yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya ve her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Yani sen İstanbul dışında her işle uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama özne İstanbul olduğunda maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti edeceksin, samimi bir davet değil. Önce İstanbul'u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul'un geleceği adına, vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözmek adına bu samimiyeti göstersinler sonra bizi davet etsinler."



“ANKETLERDE ÖNDEYİZ"



Kurum kendisine yöneltilen "Anket sonuçları ne durumda?" sorusuna ise, “İçerideki salonu gördüyseniz, anket sonucu işte budur. Saha da aynısını söylüyor. Anket her zaman sahadır. Sahanın gücüdür. Sahanın sesidir. Sahanın duygusudur, sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem başkan ne yapacağını şaşırdı. CHP anlayışı ne yapacağını şaşırdı. İttifak yapıyor musunuz sorusuna cevap veremiyorlar, yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Yani böyle savruluyorlar. O yüzden çok güzel gidiyor, anketlerde de öndeyiz. Zaten anket firmaları da bunları paylaşıyorlar. İnşallah biz 31 Mart'ta şunu söylüyoruz; Nisan gelecek dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbul'un, İstanbulların yüzü gülecek." diyerek cevap verdi.

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