Kurum: Seçim sürecini baltalama çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de bir otelde düzenlenen Eğitim Bir-Sen 7. Dönem 12.Bölge 1.Teşkilat Eğitim Programı'na katıldı.



"BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ, KARARLILIĞIMIZI KORUYACAĞIZ"



Konuşmasına AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliği sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak başlayan Kurum, "Bu menfur saldırıda ağır yaralanan kardeşimize Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Biz ne suretle olursa olsun, seçim çalışmalarımıza kasteden bu saldırı karşısında; birliğimizi beraberliğimizi, kararlılığımızı koruyacağız. Ve hiç kimsenin bu süreci baltalama çalışmalarına, gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya da rahmet dileyen Kurum, "Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Kardeşimiz şehit oldu. Çünkü kendisi, bu davaya, Büyük Türkiye davasına yüreğiyle, kalbiyle, çalışmalarıyla sonuna kadar hizmet etti. Ben merhume kardeşimizin değerli eşi, yol arkadaşımız Muharrem Baltacı kardeşimize baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.



"31 MART AKŞAMI YÜZDE YÜZ O SARAÇHANE'DEN AYRILACAKSINIZ"



Konuşmasının devamında seçimi kesinlikle kazanacaklarına inandıklarını vurgulayan Kurum, "Biz daima memurumuzun hak arama mücadelesine destek verdik. Bakanlık dönemimde; nasıl yol arkadaşı olarak birlikte yürüdüysek; belediyede de bizim yol arkadaşımız sizler olacaksınız. Çalışanlarımızın, memurlarımızın haklarına dair iyileştirmeleri birlikte düşünmekle kalmayacağız, birlikte uygulayacağız." dedi.



Kurum, "Büyükşehir Belediyesi şu an bir telaş içerisinde, ne yapacağını, ne söyleyeceğini açıkçası tam bilmiyor. Bu kaos ve karmaşa içerisinde biz belediye çalışanlarımızın ücretlerini, şartlarını iyileştireceğimizi ifade ettiğimizde onlar da alelacele bir promosyon verdiler. Büyükşehir Belediyesi promosyon da verse, tutamayacağı vaatleri de verse, buradaki kardeşlerim, bizim yol arkadaşlarımız öyle davasını bir promosyona değişmez. Siz ne yaparsanız yapın nafile, verdiğiniz sözleri tutamadınız ama şu gerçek var ki; 31 Mart akşamı yüzde yüz o Saraçhane'den ayrılacaksınız." açıklamasında bulundu.



"BİZİM YÖNETİMİMİZDE, HİÇ KİMSE HAKSIZLIĞA UĞRAMAYACAK"



Memurlara yönelik çalışmalarının detaylarına değinen Kurum, "Göreve geldiğimizde İstanbul'da düzenlediğiniz özel eğitim programlarına tam destek vereceğiz. Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında yanınızda olacağız. İstanbul'da yaşayan memurlarımız için toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceğiz. Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7/24 esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere; KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanızı elimizden geldiğince kolaylaştıracağız. İBB'den haksız yere çıkartılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız. Ve bizim yönetimimizde, hiç kimse haksızlığa uğramayacak." dedi.