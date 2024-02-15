Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum "Risksiz İstanbul" tanıtım toplantısında konuştu.

Kurum, toplantıda İstanbul için vaadlerini sıralayıp "Vaadlerimiz sizleri risksiz, çilesiz ve stressiz bir İstanbul’da yaşatmaktır." diye konuştu.



Kurum'un açıklamaları şöyle:



Bugün İstanbul’umuzu yöneten, CHP’li mevcut yönetim, geçtiğimiz 5 yılın sonunda, her alanda başarız olmuştur. İstanbullular bu başarısızlıklarla geçen yılların ardından, artık çaresiz değildir. Çare insanı merkeze alan hizmettir, insana hizmet edecek eserlerdir, sistemli çalışmadır, çare "Siztem İstanbul"dur.

Siztem İstanbul yaklaşımıyla bizim İstanbullulara vaadimiz; sizleri risksiz, çilesiz ve stressiz bir İstanbul’da yaşatmaktır.

Bugün bu güzel şehirde 39 ilçemiz var. 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Yeterli mühendislik ve mimari hizmeti almamış tam 1,5 milyon yuvamız şu anda sağlıksız durumda. 600 bin yuvamızın acilen, bir dakika bile beklemeden dönüşmesi gerekiyor.

CHP'YE ELEŞTİRİLER



İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak, İstanbul’luların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Söz verdiler tutmadılar. Yarı zamanlı belediyecilik yapanlardan, mazeret belediyeciliği yapanlardan başka bir şey de zaten beklenemezdi.

Risksiz bir İstanbul’a ulaşmak için projelerimizi; bütüncül bir planlamayla; 6 temel başlıkta gerçekleştireceğiz. Riskli yapılarımızı dönüştüreceğiz. Yeni sosyal konutlar inşa edeceğiz. Kent meydanlarımızı ve tarihi değerlerimizi ihya edeceğiz. Sanayi alanlarımızı dönüştürecek, iklim değişikliğiyle en etkili mücadeleyi yapacağız.



Deprem konusunda tek bildikleri şey çalıştay ve toplantı yapmak olan mevcut İBB yönetimi; dönüşüm hareketinin bir paydaşı olamamıştır.

DEPREM KONUTLARI

Bizim depremin üzerinden 3 ay bile geçmeden 180 bin konutla başlattığımız yeniden inşa süreci; artık sonuca hızla ilerliyor, afetzede kardeşlerimiz güvenli yuvalarına kavuşuyor.

Türkiye’nin her yerinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdük. 1 milyon 300 bin yeni sosyal konut inşa ettik. İstanbul’da da 12 yılda 800 bin bağımsız bölümü özenle yeniledik.



YEŞİL ALAN VURGUSU



1 Nisan sabahı görevi aldığımızda, annelerimizin umutlarını yeniden harekete geçireceğiz. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, çalışacağız, çalışacağız!



Marmara bölgesini bir bütün olarak olarak düşüneceğiz. Projelerimizi, geleneksel ve yatay mimarimizi merkeze alarak çizeceğiz. Mevcut yeşil alanlarımızı, donatı alanlarımızı arttıracağız. İstanbul’da klasik planlamayı değil, sizlere nefes aldıracak, yeni imkânlar sunacak sürdürülebilir planlama ilkelerini hayata geçireceğiz.



Yenilikçi kent yönetimini, modern şehircilik trentlerini ve kentsel tasarım yaklaşımını benimseyeceğiz.



Yeni güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız.

“Yarısı Büyükşehir’den diyerek” evini Kiptaş’la dönüştürenlere 700 bin lira hibe destek vereceğiz. 700 bin lira da kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımızın ödemeleri konutun bitiş tarihinde başlayacak. İlk yıl faizsiz sabit taksitle, sadece 5 bin 833 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Bununla da kalmayacak, tam 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz.

Kampanyanın onay süreçlerini de hızlandıracağız. 15 Nisan’da başvuruları almaya başlayacağız. Olumlu sonuçlanan başvuruların sözleşme, proje ve ruhsat işlemlerini de yine çok kısa sürede tamamlayacağız. Ve İstanbullulara yeni yuvalarını sadece 18 ayda teslim edeceğiz.



KENTSEL DÖNÜŞÜM



AK Partimizin en iddialı olduğu alanların başında, kentsel dönüşüm ve konut edindirme gelir. 650 bin yeni yuvanın 250 binini; vatandaşımızın anlaştığı özel sektör firmaları eliyle, yerinde dönüştüreceğiz.



Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaş ve özel sektör arasındaki iş birliğiyle; vatandaşımızın kendi ihtiyaçlarına uygun, yaşam tarzlarına cevap veren kentsel dönüşüm projelerinin sayısını artırmış olacağız.

