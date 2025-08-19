Kurusıkı silahlı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı

Karabük'te kent merkezinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde elinde inşaat eldiveni, yüzünde maskeli olan Murat G. (48) isimli şüpheli, yanındaki kurusıkı silahı çıkartıp, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

Soyguncu Murat G., kuyumcu çalışanı Sedat Orhan'a silahı uzatarak cebinden çıkarttığı poşete altınları doldurmasını istedi. O sırada dükkanın üst katında oturan iş yeri sahibi Mustafa Diktepe aşağı indi.

Üzerindeki silahı çekerek şüpheliye doğrultarak, bir anda kendini yere attı. Kuyumcu Mustafa Diktepe ve çalışanı, soyguncuyu derdest ederek elindeki silahı alırken, soygun girişimini görüp dükkana gelen komşu esnafında müdahalesiyle, soyguncu meydan dayağına maruz kaldı.

Dakikalarca yerde dayak yiyen soyguncuyu, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.