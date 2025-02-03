Kurusıkı tabancayla kızlara ateş açan şüphelileri uzman çavuş yakaladı

Olay İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 3 kız arkadaş sohbet ettiği sırada motosikletle geçen 2 şüpheliden biri elindeki tabancayı kızlara ateş etti. Genç kızlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, iki şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.



O sırada çöp atmak için evinden çıkan ve olaya tanık olan Uzman Çavuş, müdahale ederek motosikletteki şüphelileri yakaladı. Şüphelinin elindeki tabancaya el koyan jandarma personeli, durumu polise bildirdi. Polis, motosiklet sürücüsü E.A.’ya (15) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygularken, kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş eden A.T. (15) ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.