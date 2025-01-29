Kurusıkı tabancayla kuyumcu soygunu girişimi

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan Asayiş ekipleri, güvenlik kamerası ve araştırmaların ardından şüphelilerin M.F., M.E.A. ve H.Ş. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonun ardından yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Silah, evlerinde yapılan aramalarda saksının içine gizlenmiş olarak bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.F. ve M.E.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.