Kurutma makinelerine dikkat! Bir anda alev aldı

Zonguldak'ta alev alan çamaşır kurutma makinesi, apartman boşluğuna atıldı. Binayı duman kaplarken yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kurutma makinelerine dikkat! Bir anda alev aldı

Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde oturan S.A.'nın evinde çalışan çamaşır kurutma makinesi, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

S.A. alev alan makineyi kendi imkanları ile apartman boşluğuna atıp itfaiyeye haber verdi. 

Kurutma makinelerine dikkat! Bir anda alev aldı - 1

Aparman duman dumanla kapanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Duman tahliye edilirken ile ilgili inceleme başlatıldı.

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