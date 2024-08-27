Kuruyemiş paketlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında kuruyemiş paketlerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kuruyemiş paketlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticaretine yönelik sabah saatlerinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda kuruyemiş paketlerine konulmuş halde 25 kilo metamfetamin, 7 kilo 300 gram kokain, 55 bin 500 sentetik hap, 7 kilo 400 gram bonzai, 20 gram bonzai ham maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin 450 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kuruyemiş paketlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı - 1

Emniyette sorgulamaları devam eden şüpheliler, ifadelerinin ardından " ticareti yapmak" suçundan adliyeye çıkartılacak.

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