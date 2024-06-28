Kurye Ata Emre Akman cinayeti: Anne ve babası anlattı, mahkeme salonu gözyaşına boğuldu

Kurye cinayetinde ilk duruşma | Katil zanlısı: Olay günü Dönmez'in evini taşlamaya gitmiştim Haberi Görüntüle

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla babası tutuklu sanık Orhan Ö. ile maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli Albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyetinin ara vermesinin ardından duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle devam etti.



Sanık Orhan Ö. ile 2013 yılına kadar dini nikahla birlikte yaşayan tanık Sultan D, bu kişinin, kendisine zarar vermeye çalıştığını öne sürdü.



Ata Emre Akman'ı öldüren E.Ö'ye küçüklüğünde bir süre kendisinin baktığını dile getiren Sultan D, E.Ö'nün yaşının 17'den büyük olabileceği iddiasında bulundu.







Tanık Pınar A. da Orhan Ö. ile aynı ortamda bulundukları sırada, daha önce birlikte yaşadığı Sultan D'nin evinin önünde bir olay gerçekleştireceğini ve bunu bütün Balıkesir'in duyacağını söylediğini ileri sürdü.



Sultan D'nin üst kat komşusu olan, Ata Emre Akman'ın pizza siparişini teslim ettiği tanık Betül K, bir süre sonra "imdat" sesi duyduklarını anlattı.



Pencereden baktığında Akman'ın motosikletinin üzerine düştüğünü gördüğünü aktaran Kaplan, "Ambulansa haber verdikten sonra aşağı indik. Sağlık personeli olan kız kardeşim müdahale etmeye çalıştı ancak ambulans gelmeden nabzı durmuştu." dedi.



Duruşmada, sanıkların yakınları ve arkadaşlarının aralarında olduğu çok sayıda kişi de tanık sıfatıyla ifade verdi.

MAKTULÜN ANNESİ VE BABASI ANLATTI, SALONDAKİLER AĞLADI



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık E.Ö'nün cezasına "yaş küçüklüğü" maddesi uygulanarak, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan da 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Savcı, baba Orhan Ö'nün ise "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, her iki sanığa da alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınırdan ceza verilmesini istedi.



Tekrar söz verilen E.Ö, cinayeti tasarlayarak işlediği iddiasını reddederek, "Aldığım alkol ve cahilliğimle böyle bir eylem gerçekleştirdim. Babamın beni azmettirmesi gibi bir durum yoktur." ifadesini kullandı.



Orhan Ö. de bugüne kadar gerçekleştirdiği hiçbir olayda başka bir kişiyi kullanmadığını belirterek, "Olayı öğrenince ailemle ağladık. Yapacak olsam çocuğa silahı verir 'Git öldür' derdim. Benim bu olayla bir ilgim yoktur." savunmasını yaptı.



Ata Emre Akman'ın annesi ve babasının beyanları alınırken salonda onlara destek için bulunanlar gözyaşlarına hakim olamadı.



Anne Zuhal Akman, infaz yasalarının bu şekilde olmasını kabul etmediğini belirterek, "Bu dosya özelinden bir yerlere çıkarım yapabileceğimizi düşünüyorum. 'Suça sürüklenen çocuk' denilen kişinin yetişkin olarak yargılanıp ceza almasını istiyorum." diye konuştu.



Akman ailesinin avukatlarının, E.Ö'nün olay tarihindeki kemik yaşının tespit edilmesi talebini doğum belgesi bulunması nedeniyle reddeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.