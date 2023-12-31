Kurye gibi gelip zorla eve girdiler: Ev sahibini bağlayıp, binlerce dolarını çaldılar

“BOĞMAYA ÇALIŞTILAR”



Polis merkezindeki ifadesinde daha önce evine internet arızasını gidermek için gelen Wajd Ahmad Nayef’in yanında bir kişiyle evine kurye olarak geldiğini söyleyen Saeed, “Yemek siparişi getirdiklerini söylediler. Siparişim olmadığını söyleyerek kapıyı kapatmak istediğimde, ismini Vecd olarak bildiğim şahıs, ayağını kapının kapanmasını önlemek için koydu. Zorla eve girdiler. Beni darbedip boğmaya çalıştılar. Ellerimi ve ayaklarımı bağladıktan sonra, evimi aradılar. Paralarımı, cep telefonlarımı ve banka kartlarımı alarak kaçtılar.” dedi.



İPLERİNDEN 14 SAAT SONRA KURTULDU



Şüphelilerin 5 saat sonra evden ayrıldıklarını, kendisinin ise 22 Aralık saat 04.00’e kadar bağlı kaldığını belirten Saeed, kendi imkanları ile iplerden kurtulduktan sonra kendisini iyi hissetmediği için evden çıkıp polis merkezine gelemediğini, olaydan 5 gün sonra yeğeninin kendisini ziyarete gelmesiyle, hastaneye gittiğini ifade etti.



Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 5 bin dolar, 700 TL, 1 cep telefonu ve 2 flaş bellek bulundu. Saeed’e ait diğer cep telefonu ile banka kartları ise şüphelilerin attıklarını söylediği yerde bulunamadı.



Wajd Ahmad Nayef ile Yemin Hattap, emniyetteki işlemlerinin ardından, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin siteye kurye gibi girip, asansörle daireye çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.