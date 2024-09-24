Kurye Sefa’nın ölümünde ehliyetsiz sürücüye zorla getirme kararı

Samsun’da otomobili ile motosiklete çarparak kurye Sefa Şerif Efe’nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.B, şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada bilirkişiden kusur raporu istenirken, M.B. hakkında da zorla getirme kararı verildi.

Kurye Sefa’nın ölümünde ehliyetsiz sürücüye zorla getirme kararı

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’da motosikletli kurye Sefa Şerif Efe’nin ölümüne neden olan sürücü hakkında zorla getirme kararı verildi.

Kaza, 19 Nisan günü saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Kamalı Mahallesi’ndeki 4009. Sokak’ta meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe’nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı.

Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, kurtarılamadı.

M.B, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kurye Sefa’nın ölümünde ehliyetsiz sürücüye zorla getirme kararı - 1

Bir süre sonra yapılan itiraz sonucu M.B’ye, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi.

M.B’nin taksirle öldürme suçundan yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya Sefa Şerif Efe’nin babası Ömer Efe, annesi Songül Maraşlı Efe ve avukatları Arslan Bolat, hazır bulundu.

M.B, şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek, duruşmaya katılmadı.

M.B. hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, suçun bilinçli taksir olma ihtimaline karşı da sanıktan ek savunma istenmesine hükmetti.

ayrıca trafik bilirkişisinden kusur raporu alınmasına da karar vererek, duruşmayı erteledi.

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