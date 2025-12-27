Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir binada skandal bir olay yaşandı.



Edinilen bilgilere göre bir kurye söz konusu binaya sipariş getirdi. Kurye binadan inerken merdivenlere tuvaletini yaptı. Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, kuryenin merdivene tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ



Oturduğu kata kendi taktırdığı güvenlik kamerası sayesinde olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu.



Arla, olayın iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti.